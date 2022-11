Az elmúlt hetekben a PSN Zrt. kiválósága, Iván Bence az egész ország előtt bizonyította, hogy ismeretlen terepen is képes helytállni. A Dancing with the Stars (DWTS) harmadik évadában megismerhettük egy érzelmesebb, bohókásabb oldalát is, ráadásul tánctudásával is ámulatba ejtette a közönséget. A verseny ugyan véget ért számára, de a szíveket sikerült elnyernie.

Legutóbb mesés quicksteppel varázsolt napsütést a szürke őszi estébe táncpartnerével, Stana Alexandrával. A zsűrinek volt egy kis hiányérzete, de mindannyian kiemelték, hogy remekül oldja meg a nehezebbnél nehezebb kihívásokat a duó, ugyanis ezt a táncfajtát a legnehezebbek között emlegetik.

A megszerezhető negyven pontból harmincat kaptak, így a DWTS riszaviadalában mindent be kellett vetniük a továbbjutás érdekében. Sambával párbajoztak, méghozzá Pap Dorci és Baranya Dávid párosa ellen. Szerethető produkcióval álltak elő, ahol a hölgyek rendesen rákapcsoltak, azonban Ördög Nóra szeme mégis Iván Bence popsiján akadt meg. Sőt, a tánc után még Lékai-Kiss Ramóna is kérte a versenyzőket, hogy ismételjék meg a fenékrázást. Mindenesetre az ütközet döntetlennel zárult, így két-két pontot kapott mindkét páros.

A pécsi fiú tehát most teljesített talán a legjobban, azonban múlt hét után ismét veszélyzónába került a kettős, ezúttal viszont nem érkezett elég szavazat, így véget ért a csillogás.

– Ez egy nagyon tartalmas három hónap volt számomra, hogy kiszakadhattam az uszodából, nagyon élveztem minden pillanatát. Köszönöm, hogy itt lehettem, a többieknek pedig sok sikert kívánok – vélekedett Iván Bence a kiesése után.

Táncpartnere, Stana Alexandra pedig így fogalmazott: – Bencével egy életre szóló barátságot kötöttünk. Nagyon hálás vagyok, hogy én kaptam ezt a megtisztelő feladatot, hogy a Bencét elkísérhettem ezen az úton, és azt gondolom, hogy egy fantasztikus színfoltja volt ennek az évadnak.

A műsor végén a zsűritagok állva tapsoltak a párosnak, a versenytársak pedig a magasba repítették a baranyai sportolót. A történet tehát véget ért Iván Bence számára, de olyan élményekkel gazdagodott, amit vélhetően sosem fog elfelejteni.