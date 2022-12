A piacfejlesztés most támogatást nyert III. ütemében pedig a csarnok teljes felújítása valósul meg. A harkányi piaccsarnok 1986-ban épült, azóta viszont jelentősebb felújítás nem történt az épületen.

Baksai Endre Tamás, Harkány polgármestere érdeklődésünkre elmondta, a beruházás külső és belső felújításokat is magában foglal: többek között burkolatcseréket, energetikai fejlesztéseket, szerkezeti megújításokat, akadálymentesítéseket, festéseket végeznek, és a vizesblokkokat is felújítják. A piacfejlesztés a három éve megvalósított zöld város projekt folytatása is, a piaccsarnok felújításával Harkányhoz méltó belváros létesül.