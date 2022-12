- Fantasztikus a forralt bor és a kürtős kalács illata, ami megcsapja a járókelők orrát a Széchenyi téren. A portékák, amiket kínálnak nagyon szépek, kivétel nélkül - dicséri az adventi vásárt egy másik előfizetőnk. - Ha nem is vásárol semmit az ember, akkor is öröm egy kicsit nézelődni. Én is több alkalommal jártam már kint, egy kis karácsonyi hangulatot "szippantva" - teszi hozzá. Kiemelve, hogy nagy kontraszt viszont a Jókai tér, ahol semmilyen különösebb díszítést nem találtam, nemhogy árusokat. Vétek ezt a páratlan atmoszférájú terecskét a karácsonyi készülődésből ilyen méltatlanul kihagyni. - Mi az akadálya, hogy a Jókai térre is kiterjesszék a vásárt? - teszi fel szintén a kérdést olvasónk.