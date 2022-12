– A kultúrház is rendelkezésre áll, a rendezvények számát nem korlátoztuk. A közvilágítás továbbra is zavartalanul működik. Korábban már rengeteg napelemet szereltettünk fel szinte az összes intézményünkre, ennek előnyét most többszörösen élvezhetjük. Például a kápolna díszvilágítását és padlófűtését teljes mértékben napelemről működtetjük, nem kerül a községnek pénzébe – tette hozzá a községvezető.