Elég plusz 5-10 fok is a legyengült, idős, beteg embernek ahhoz, hogy a helyrehozhatatlan állapot bekövetkezhessen.



A téli időszakban is nagyon fontos, hogy az egyedül élő idős emberekre jobban odafigyeljünk, hiszen bár van a fejük felett fedél, gyakran fűtés nélküli otthonokban élnek. Sokan vannak olyanok is, akiknek a rokonai távolabb élnek, de előfordul, hogy a szomszéd településen élők sem tudják minden nap meglátogatni a hozzátartozójukat. Ők azért vannak ilyenkor a legnagyobb veszélyben, mert – ellentétben a hajléktalanokkal – láthatatlanok a szociális segítő szolgálatok számára.



Az idei tél ráadásul sokkal rosszabb körülményeket teremt számukra, mint az eddigiek, hiszen a többszörösére emelkedett gáz- és villamos energiaárak miatt sok kistelepülésen bezárták a kultúrházakat, illetve az olyan közösségi tereket, ahol a városrészek, falvak aktív idősei együtt töltötték a hétköznapokat.



Azokon a kistelepüléseken, ahol nem elérhető a házi gondozói szolgáltatás, ott legtöbbször az önkormányzat megbízásából a közmunkások segítenek az idős lakóknak a tűzifa előkészítésében, de a polgárőrök is nagyon sok helyen lelkiismeretesen vigyáznak erre a korosztályra. Emellett a falvakban a szomszédok figyelő szeme is sokat segíthet. Nem csak a fűtetlen lakás, hanem egy rosszullét is tragédiához vezethet. Ha baj történik, akkor akár a szomszédok, ismerősök, önkormányzati dolgozók, polgárőrök, rend­őrök jelzései is életet menthetnek, hiszen a házi gondozók sem tudnak mindig ott lenni, ha baj van, és 24 óra alatt bármi történhet.



A magány is csendes gyilkos

Ma Magyarországon több mint 700 ezer idős ember él egyedül, vagy messze a családjától. Védelmükre már többféle okos eszköz (gondosóra program, riasztórendszerek) is rendelkezésre áll, de a leghatékonyabb védelmet nyilvánvalóan az nyújtja számukra, ha naponta többször is keressük a kapcsolatot velük. A fűtetlen lakás, vagy a rosszulléteken kívül a magány is csendes gyilkos, utóbbi ellen próbálnak tenni az Önkéntes Központ Alapítvány által működtetett Idősek Barátai Program önkéntesei, akik a saját otthonukban, vagy intézményben élő öregeket látogatják, és bevonják különféle programokba. Helyben a nyugdíjas klubok, napközi otthonok segíthetnek a legtöbbet abban, hogy az idősek sokat legyenek közösségben. A velük való foglalkozás azért is fontos, mert – mint egy kutatás megállapította – a tartós magány úgy hat a szervezetre, mintha napi 15 cigarettát szívna el az ember.