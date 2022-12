Szépül a település 15 perce

A leszakadt hidat is felújítják Szászváron

Több pályázaton is sikerrel szerepelt a település - a májusi és júniusi nagyobb esőzések következtében több helyszínen is keletkeztek károk Szászváron, ezek helyreállítására nyújtottak be még akkor vis maior támogatási kérelmet.

W. K. W. K.

A kép illusztráció Fotós: Balogh Ákos

A közelmúltban született döntés szerint közel 5,5 millió forintot nyert az önkormányzat, a pénzből a strand mögötti leszakadt híd és a Vásártéren lévő pincesor bekötő útburkolatának helyreállítására kerülhet sor. A terv szerint a munkálatokat a jövő évben végzik.

A csapadékvíz elvezetésére is nyert támogatást Szászvár: 100 millió forintot, a TOP Plusz pályázaton. Többek közt a Piócás patak, a Jókai, és a József Attila, valamint a Domb utca egy-egy szakaszát is érintené a fejlesztés.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!