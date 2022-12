A tárlaton festmények sokasága fogad minket, melyeknek központi eleme a figura, ezen belül is a nő, a nőiesség és a hozzájuk köthető személyes tér. A képek általában önábrázolások, saját fotói voltak a kiindulópontok. Az alak mellett fontos szerepet kap a mozdulat, a mozgás megjelenítése is. Expresszív ábrázolásmód jellemzi munkáját, ami annyit tesz, hogy kifejezően, nyomatékos viszi vászonra az elképzelt képet, érzelmet. Az expresszionizmus jegyében alkotott Edvard Munch, Marc Chagall, August Macke, Georg Muche, és Emil Nolde is.