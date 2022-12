Beindult az eltörlés is

Az eseményről szóló tudósításában Péterffy MSZP-DK-s önkormányzati lapja a szokásos névtelen cikkéhez úgy állította össze a fotókat, hogy azokon Berényinek vagy csak a cipője, vagy a nadrágjának a szára, vagy a válla, vagy a homloka, vagy a fél feje látszott, de még arról sem írtak egy sort sem, hogy egyáltalán ott volt, azt meg nyilván nem vtették meg, hogy még helyi képviselőként köszöntőt is mondott.

Berényi közölte, a történteknek ezzel nem lett vége, mert képviselői oldalával később Péterffy facebookos posztja alatt szóvá tette mindezt, de törölték a hozzászólását, majd Péterffy egyszerűen le is tiltotta. A "demokratikus" baloldal "hiteles és objektív" kommunikációs csoportosulása ezt követően még Berényi magánprofilját is cenzúrázta, majd letiltotta, igyekezett eltörölni a legkisebb ellenvéleményt is a "demokrácia" jegyében.

Kivette volna telefont

A szerdai rendkívüli közgyűlés végén az ügynek egy újabb felvonása következett: az ÖPE-KDNP titkára, egy hölgy a közgyűlési teremben azt a kérdést tette volna fel Péterffy Attilának, hogy "polgármester úr, Berényi Zoltán képviselőt miért cenzúrázták ki a hirdi rendezvényen, ami most volt?" Péterffy azonban nem válaszolt, és közben megjelent Nyőgéri Lajos MSZP-s alpolgármester, aki azonnal közbeszólt, majd amikor észrevette, hogy a hölgy a telefonjával is rögzíti a beszélgetést a közszereplőkről, akkor megpróbálta kivenni a mobilt a hölgy kezéből fizikai erőszakot is alkalmazva.

Lehazugozott másokat, de ez sem volt igaz

Péterffy egyébként korábban Vicze Csillának, a Civilek a Mecsekért Mozgalom környezetvédő aktivistát perelte be azért, mert véleményt mert mondani róla azok alapján, amit maga a polgármester hozott nyilvánosságra. Péterffy Attila a pert jogerősen elbukta - pedig több ügyvéd is segítette -, a tárgyalások során hazugsággal vádolta meg, ami nyilvánvalóan nem volt igaz és tényszerű.

Később pedig a neki nem kedvezően döntő, a szakmájában széles körben elismert bírónő ítéletét minősítette "kreálmánynak".

Bognár Szilvia, volt DK-s alpolgármester pedig korábban lelki terrorról, munkahelyi mobbingról beszélt azokban az időkben, amikor alpolgármesterként dolgozott volna.

Éppen Nyőgéri területén nyomoznak

A pécsi polgármesteri hivatalban és a Pécsi Ellátó Központ ténykedésével kapcsolatban egyébként jelenleg nyomoznak, miután a sajtóhírek szerint lakások kiutalásánál nehéz sorsú emberektől kérhettek pénzt valakik. Az ügyben két személy után érdeklődnek élénken. A lakásterület politikai felelőse egyébként Nyőgéri Lajos alpolgármester, és lapunk információi szerint a nyomozók látókörébe került egyik illető Nyőgéri egyik közvetlen munkatársa volt.