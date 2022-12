Ajándékcsomagok átadásával köszönte meg Őri László, a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke az ünnepek alatt is szolgálatot teljesítő mentősök munkáját és helytállását december 22-én a Tüzér utcai Mentőállomáson. Beszédében elmondta, hogy 2022 az ország és Baranya megye számára is nehéz év volt. Fontosnak tartja, hogy a karácsonyhoz közeledve, a Baranya megyei közösség nevében köszönetet mondjon a régió mentőseinek egész éves szolgálataiért. Háláját fejezte ki, hogy a megye kisebb és nagyobb településeire is gyorsan megérkezik a segítség, hogyha baj van. Az átadott ajándékok Baranya megyei termelők által készített finomságokat tartalmaztak.

Fotós: Löffler Péter

A csomagok átadásán jelen volt Varga Gyula állomásvezető mentőtiszt, aki megköszönte a már hagyománnyá vált támogatást, ami a Baranya segít program keretében valósul meg. Örömükre szolgál, hogy átadhatják a felajánlásokat a szolgálatot teljesítő bajtársaik számára.