Más a madarak itatásának fontosságát emeli ki. Mint írja, télen sokan tesznek ki madáretetőt, de arról, hogy itatni is kell az állatokat, sokan megfeledkeznek. - És nem csak az a fontos, hogy itatót is kihelyezzünk, hanem arra is figyelni kell, hogy abban rendszeresen legyen friss víz. Nem szabad hagyni, hogy befagyjon, mert ha a madarak megszokták, hogy valahol vizet találnak, de egyszer csak jég fogadja őket, az nem fordulhat elő - osztotta meg intelmeit olvasónk.