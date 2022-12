Idén először tartanak adventben vásárt is a településen, amelyen a december 5-i alkalmat követően még december 17-én 14 órától is részt vehetünk, fenyőfát pedig 17 és 24 között árusítanak. A vásáron gazdára lelhetnek az óvóda és az iskola szülői munkaközösségei által készített ajándékok is, a bevételeket pedig a gyerekek javára hasznosítják majd. A termelőktől pedig mézet, tojást, lekvárt, diót, gyümölcsöt is vásárolhatnak, valamint kézműves termékeket egyaránt.