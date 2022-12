43 milliót kifizettek

A bírálóbizottság három pályaművet díjazott, de egyiket sem találtak arra méltónak, hogy az első helyet megkapja. Így egy második és két harmadik helyet osztottak ki, valamint még megvásárolták három munkát. Összesen 43 millió forintot fizettek így ki a pályázóknak, akiknek a munkáiból január 26-án egy kiállítás nyílik.

A pécsi önkormányzat közleményéből azonban a folytatásról nem esik egyetlen árva szó sem, holott egy tervpályázati kiírás velejárója – hiszen ezért írták ki –, hogy nyertes pályázóval megindulnak a tárgyalások arról, hogy az egyelőre még teljesen vázlatos, elsősorban gondolati szinten létező tervekből, elkészüljön a tényleges dokumentáció. Ilyen esetekben, amikor nem hirdetnek győztest, akkor rendszerint több pályázót is bevonnak, illetve a megvásárolt tervekben szereplő ötleteket is felhasználják. Pécsen viszont egyelőre csak annyit tudni a közlemény szerint, hogy januárban majd kiállítást tartanak a tervekből.

Már 100 milliárd lenne

Lapunk beszélt több városházi képviselővel is, akik egyöntetűen azt mondták, hogy a 2020-as árakon is 50 milliárd forintra becsült négyes projekt – akvapark, a sportuszoda, a multifunkcionális rendezvénycsarnok és a szálloda – alsó hangon is legalább 80 milliárdba kerülhet, de mire megvalósul, bőven elérheti a 100 milliárdos költséget – úgy tudjuk, városvezetői szinten is erről beszélnek. Ez pedig akkora forrás – bőven több mint Pécs egy éves teljes költségvetése az uniós támogatásokkal együtt –, hogy ekkora projektre aligha belátható időn belül kerület sor és a jelenlegi háborús krízisben és az energiaválságban nem ilyen nagyságrendű jóléti fejlesztések lesznek az elsődlegesek. A források tehát nem állnak rendelkezésre és még a tervezésre sem, ami önmagában is milliárdos tétel lehetne, ezért nem is szólhatott a városházi közlemény további jövőbeni előrehaladásról, mintsem a látványtervekről szóló kiállítás megtartása.

Elszólta magát

A nemzeti oldal már nyáron arra hívta fel a figyelmet, hogy mindössze időhúzásra használják a tervpályázatot, és arra, hogy a baloldali önkormányzat úgy tegyen a különböző propagandacikkekkel, mintha lenne valamiféle előrehaladás az ügyben.

Vélhetően erre azért is van szükség, mert az MSZP-s háttéremberek és a szocialistákhoz hű önkormányzati sajtópropagandisták által megszabott kommunikációs irány kisiklott akkor, amikor Péterffy Attila idén kénytelen volt bevallani: ebben a ciklusban nemhogy nem építik fel, de el sem kezdik az munkákat, holott 2020-ban még azt ígérte, hogy megvalósítják az akvaparkot 2024-ig.