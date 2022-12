Az év Siklósi Sportolója kitüntetést Szász Hanna kapta. A díjazott 9 éves kora óta a Siklós Sportegyesület judo szakosztályában sportol. Tíz évesen Diák C korosztályban Magyar Bajnoki címet szerzett. 2018-ban a Magyar Judo Szövetség U15-ös válogatottjába, valamint a Héraklész Bajnokprogramba is bekerült. 2020-ban a Magyar Serdülő Válogatott, napjainkban a Magyar Ifjúsági Válogatott tagjai közé verekedte magát, melynek azóta is stabil judokája. Hanna nem titkolt célja, hogy a 2024-es párizsi Olimpia magyar csapatának tagjai küzdje fel magát.

A várban egész délután programokkal várták a látogatókat, többek között helyi előadók fellépésével, betlehem kiállítással, iskolai és óvodás csoportok fellépésével színesítették a Advent utolsó vasárnapját, és a gyertyagyújtást.