Jusztinger János egyike azon polgármestereknek, akik mindent hírt, legyen az pozitív, negatív, megoszt a város lakóival. És hogy mennyire odafigyel, szívén viseli Sásd sorsát, az abból is látszik, hogy a város közösségi oldalán egyes bejegyzések alá írt kommentekre is reagál. Most egy óriási hírt közölt a város lakóival, pénzözön érkezik a városba a következő évben, vagy ahogy a polgármester fogalmazott: „Átszabjuk a várost, nagy-nagy munkák előtt állunk”.

Vegyük sorjában, amit a polgármester írt.

1. Háziorvosi és fogorvosi rendelő: 250 millió forintból épülhet a bölcsőde melletti telken az orvosi centrum. Így Sásdnak hosszú évek után újra lesz saját tulajdonú, a háziorvosi praxisoknak helyet adó és fogorvosi rendelője.

2. A családsegítő központ új épületbe kötözhet: 100 millió forintot szociális infrastruktúra fejlesztésre fordíthat a város, melyből a családsegítő központ új épületbe költözhet, új eszközöket vásárolhat, illetve két új kisbuszt is a közétkeztetési feladataik ellátására.

3. Veterán autómúzeum: 250 millió forintból felhelyezhetjük Sásdot a turisztikai térképre is. Az MTS Oldtimer Kft.-vel és Orfű önkormányzatával együttműködve veteránautó múzeumot (plusz orfűi fotópontot) alakíthatnak ki, egyben a múzeumnak helyet adó önkormányzati épület előtt parkolót és elektromosautó töltőállomást építhetnek, kerékpártárolókkal. Mint a polgármester írta a közösségi oldalán a Kolozsvár utca végén.

4. Háromszáz millió forintot fordíthatnak csapadékvíz-elvezetési beruházásokra (Újtelep, Arad, Kolozsvár, Nagyvárad utcák, Szent Imre utca).

– Ezek az új, év végi pályázati döntések. Korábban már beszámoltam önöknek az idei további nyertes pályázatokról, amelyek megvalósítását már meg is kezdtük a két új játszótérrel. Ezekből 623 millió forint értékben fejlesztjük Sásdot – írta a polgármester.



Az örömhír itt még nem ért véget.

A polgármester további bejegyzéséből idézünk:

– Két teljesen új játszóteret építettünk a Deák térre és a Fáy utcába.

– Felújítjuk a sportcsarnokot a közösségi házban; új padlóburkolatot kap az előtér és az ebédlő is, s a nyílászárókat is felújítjuk.

– A szoborkert is megújul (térkövezés, új köztéri bútorok, új közvilágítás) kertmozi fejlesztés, Fáy utcába vezető térköves járda

– Sportpálya környezetének megújítása: 400 méteres rekortán borítású futókör, a KRESZ-park helyén rendezvényteret építünk nagy színpaddal, kiszolgáló létesítményekkel.

– Energetikai korszerűsítést hajtunk végre a Kossuth u. 1. és a Dózsa ui. 33. alatti önkormányzati ingatlanon.

A végén a polgármester megköszönte a támogatást és a segítséget a térség országgyűlési képviselőjének, Nagy Csabának és a Baranya Megyei Önkormányzat elnökének és alelnökének dr. Őri Lászlónak és Junácski Andrásnak.