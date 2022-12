Néhány napja számoltunk be arról, hogy a Városi Főépítészetet megkereső tettyeiek kérésére egy Zerge utcai nyelestelekre vonatkozóan építési tilalmat rendeltek el. A hatályos építési előírások alapján ugyanis ott nyolcméteres épületmagasságú, zártsorú beépítésű, 1200 négyzetméteres összes szintterületű és akár ötlakásos társasház építésére is lett volna lehetőség. A helyiek szerint viszont egy ilyen volumenű építmény hátrányosan érintette volna a környező telkek kialakult használatát, rontotta volna az ott élők életminőségét és településképi szempontból is hátrányos hatást gyakorolt volna a Havi-hegy közvetlen környezetére.

A héten viszont egy újabb területen, a Középmakár dűlőben rendeltek el változtatási tilalmat. Ezúttal az elsődleges ok az volt, hogy az itteni építési telkek beépítése miatt megnövekedett a teherforgalom, de az út pályaszerkezete nem bírja ezt a terhelést. Az egysávos, részben megtámasztás nélküli közút állapota olyannyira leromlott, hogy azonnali beavatkozást igényelt.



Nem tartják be a szabályokat

„Sajnos, ismert probléma az is – kiváltképp a mecsekoldali környezetben –, hogy az építési forgalom lebonyolítására kiadott súlykorlátozásra is figyelemfelhívó útvonalengedélyeket az építtetők rendszeresen megszegik. Az út teherbírásához képest jelentős túlsúllyal közlekedő teherautók végett a pályaszerkezet a súlyt és a hátsó tengelyek nyíró hatását nem bírja, tekintettel arra, hogy a mecseki dűlőutak nem ilyen jellegű igénybevételre készültek” – olvasható a tilalommal kapcsolatos önkormányzati dokumentumban.



A tilalmat első körben addig tartanák fent, amíg az út déli oldalán külön támfallal meg nem erősítik a pályaszerkezetet. Siposné Bikali Éva, a terület DK-s képviselője szerint helyszíni bejárást tartottak, és ha nem lépnek, akkor az út akár le is szakadhat.



Máshol is vannak hasonló problémák

A nemzeti oldal szerint sem egyedi esetekről van szó, ezért egységesen, a város egészét tekintve kellene szabályozni a kérdést, mert a dűlőutakban, a Mecsekoldalon elindult építkezési hullám, társasházak megjelenése miatt másutt is sorozatosan fordulnak elő ilyen problémák és ezeket anyagilag nem tudja a város kezelni. Elég csak arra gondolni, hogy egy-egy építkezés által okozott több milliós kár eltörpül a néhány tízezer forintos az útvonalengedélyek és bírságok mellett, összességében pedig több százmilliós, milliárdos kiadást jelenthet a városnak, hogy egykori szőlőkben, pincék, kiskertek helyén épülnek fel a luxusotthonok. Kővári János (ÖPE–KDNP) frakcióvezető is erre hívta fel a figyelmet, mert képtelen a város kiszolgálni az újabb beépítéseket.