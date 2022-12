- Az, hogy év végéig biztosan nem zár be a komlói uszoda, mint a környék egyetlen, az energiaválság ellenére is nyitva tartó, úszásoktatásra, vízi sportra alkalmas létesítménye, eddig is biztos volt. Most, többek közt az energiatakarékossági intézkedéseknek és a kiemelkedő látogatottságnak köszönhetően már az is bizonyos, hogy február végéig garantált a működtetése, a további hónapok finanszírozása érdekében pedig állami támogatásra nyújtott be igényt a város - tájékoztatta lapunkat Polics József, Komló polgármestere. A bevételeket tekintve bíznak abban is, hogy a tankerület is igénybe veszi a komplexum szolgáltatásait, az általános iskolai úszásoktatás formájában - erről a döntés még várat magára.