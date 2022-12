Az elnyert 50 millió forintból az épület energetikai korszerűsítését végzik el. Mint Kollár Csaba, Nagyharsány polgármestere elmondta, ennek keretében a fűtési rendszer korszerűsítésére, a nyílászárók cseréjére, szigetelésre, vizesblokkok felújítására kerülhet sor. Emellett a rendelkezésre álló forrásból várhatóan a váró és a rendelő bútorzatát is le tudják cserélni, és pár korszerű orvosi eszközt is tudnak vásárolni. Rendbe teszik mindemellett az udvart, és felújítják a kerítést is, így nem csak belső, hanem külső megújuláson is átesik majd a nagyharsányi házi- és gyermekorvosi rendelő.