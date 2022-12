Délután kettő órakor nyitotta meg ajtajait a gasztronómia katedrálisának is nevezett épület a vendégek előtt. A Pécsi Borozó gasztronómiai és bormagazin, valamint a társszervezőként közreműködő Pannon Borbolt idén több mint 110 kiállítóval rendezte meg eseményét.

Fotós: Czeczon Emese

A rendezvényt Győrffy Zoltán, a Pécsi Borozó főszerkesztője, valamint Filákovity Dusán, a Pannon Borbolt ügyvezetője nyitotta meg. Előbbi elmondta, hogy igaz, hogy a hely változott, de a cél ugyanaz, ami pedig nem más, mint hogy a legrangosabb és legizgalmasabb vidéki borszalont szervezzék meg a térségben, amely nem csak egy magas színvonalú társasági rendezvény, hanem komoly szakmai találkozó is. Ezt a törekvésüket bizonyítja, hogy nem csak belföldi, hanem külföldi borászatok is jelen voltak az eseményen. Érkeztek Spanyolországból, Olaszországból, Ausztriából, Szlovéniából és Ausztriából is. Győrffy Zoltán köszönetet mondott a vásárcsarnok vezetőségének, akik velük együtt hittek abban, hogy ez a tér több is tud lenni, mint egy vásárcsarnok.

Az egyik kiállító, a mecseknádasdi Makk Pince volt, amely 2021-ben, a pécsi borvidék legjobb borait bemutató versenyen a Luca vére díjat is bezsebelte. A borászatnak ez volt az első megjelenése a Borszalon négyéves története folyamán, de elégedettek voltak a helyszínnel és örültek, hogy megmutathatták magukat.

Fotós: Czeczon Emese

Nem csak kiállítók, de vendégek is érkeztek külföldről. Az egyik fiatalokból álló társaság portugál borász barátaikat hozták el az eseményre, akik örömmel vetették bele magukat a forgatagba. Volt olyan látogató is, aki egy A4-es papírra előre kiírta, hogy mely borászatoktól, mely tételeket szeretné megkóstolni.

A vásárcsarnok vezetője, Orbán Krisztina elmondta, hogy nagyon örült, hogy egy ilyen rendezvénynek szolgálhat otthonául ez az új épület, illetve kiemelte, hogy számos helyi termelő, akik a csarnok hétköznapjait színesíti, most is jelen voltak termékeikkel a rendezvényen.

Fotós: Czeczon Emese

Az Adventi Borszalon részét képezte a TOP5-díjasok bejelentése is. Két kategóriában lehetett voksokat leadni: a Pannon Borrégióból és Magyarország többi részéből szavazhattak kedvenc pincészetre, étteremre és szálláshelyre. A Pannon Borégióra vonatkozó TOP5 pincészet kategóriában a megyeszékhelyről a Planina Borház került be a sorba, míg a TOP5 szálláshelybe az Adele Hotel.