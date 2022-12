"A telken hagyományos és könnyűszerkezetes épületek találhatók. A faházak általában nem téliesíthetők, a hagyományos szerkezetű épületek a kemping kiszolgáló épületeiként épültek és valamennyi romos állapotú. A telken nagyon értékes fekete fenyő populáció található".

Nem hasonlították össze szálláshellyel

Leszögezik, hogy "a kemping az utóbbi években forgalmat nem bonyolított le. A területnek más irányú felhasználhatóságát vizsgáltuk meg". Ennek megfelelően pedig hiába szálláshely besorolású a terület, nem is hasonlították össze a piaci értékbecslésnél más szálláshelynek szánt telkek áraival, csak lakóházak építésére alkalmas telkekkel. Ez alapján egy tettyei, egy makártetői és egy donátusi, lakóház építésére alkalmas telekhez viszonyították, ez alapján 25 375 forintos négyzetméterárat határoztak meg.

A záradékot jegyző Schmidt József úgy fogalmazott, hogy az Otviga Kft. "az összehasonlító adatokon alapuló értékelési módszer során lakóingatlanok létrehozására alkalmas telkeket használt fel összehasonlító adatként, tekintve, hogy az értékelt telekhez közvetlenül hasonlítható adat a környezetben nem található".

Pont ez lett volna a lényeg

Csakhogy a városházi jobboldali ellenzék éppen ezt a körülményt firtatta, hogy az adott ingatlan jelenleg a gyakorlatban azért korlátozottan értékesíthető, mert jelenleg szálláshely funkcióval rendelkezik, és ott nem építhető fel lakópark. (A tulajdonos Amandula Kft. egy korábbi cégbeszámolójában egyébként mindössze 160 milliós ingatlanvagyont említett meg.)

Azt is kiszámolták, hogy a Mandulásban 171 darab 50 négyzetméteres apartman felépítése milyen költséggel járna a befektetőnek – amiben már ezt 795 milliós összeget vették alapul – és milyen bevételt hozna számára: ezek alapján 1,08 milliárdos profitra tehetne szert.

Így számoltak a Bőrklinikánál

A Bőrklinika 1,8 hektáros telkéről az Otviga Kft. azt írja, hogy "a területen fekvő 5 felépítmény mindegyike összközműves, távhőre is csatlakoztatott épület. A legnagyobb, közel 2000 négyzetméter szintterületű, impozáns megjelenésű, többszintes épület a korábbi klinikai funkciót töltötte be, tagolt elrendezésű, részben belül is alakítható". Ez utóbbi műemléki védelem alatt is áll, értékét 218 ezer forintos négyzetméterárban határozták meg irodaházakkal összehasonlítva, míg a körülötte lévő telek értékét 38 ezer forintos négyzetméter árban. Az utóbbit egy olcsóbb Siklósi úti és egy kertvárosi telekkel, valamint egy drágább belvárosi telekkel vetették össze.

A Bőrklinikánál 109 darab átlagosan 80 négyzetméteres lakás építésével, parkolókkal számolták ki a beruházó profitját, ami 1,27 milliárd forintra jött ki a számításaik szerint. (A két ingatlannal kapcsolatos profit közötti különbség megegyezik azzal a 200 millió forinttal, amennyit még fizetnie kell az Bőrklinikáért a Mandulás kempingen felül a magáncégnek a csereüzlet alapján.)

Önkormányzati dolgozó és volt MSZP-s

Az Otviga Kft. kapcsán érdekesség, hogy annak egyik tulajdonosa jelenleg a pécsi önkormányzat egyik kulturális cégénél tölt be középvezetői posztot, a záradékot készítő Schmidt József pedig MSZP-s képviselő volt korábban.

Már az eladás után készült a záradék

Megírtuk, hogy képviselők sem láthatták az ingatlanbecsléseket az értékesítésről szóló döntés előtt – ezt többen is szóvá tették a jobboldal részéről – , és azokat csak most hozták nyilvánosságra, de Schmidt József igazságügyi ingatlanforgalmi szakértői záradékát nem is láthatták volna, hiszen az csak 2022. november 22-én, egy hónappal az eladásról szóló döntés után készült el, de a milliárdos üzlet előtt 3 nappal lett kész az Otviga Kft. aktualizált becslése is.