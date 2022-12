Amint arról az ötletgazda-fejlesztő, egyben piacra vivő VR-Com Bt. ügyvezetője, Vajda Róbert beszámol, a rendszer bármilyen típusú és korú gázkonvektort képes szabályozni. Fő erényeként pedig éppen az egyszerűségét említi, amelynek jegyében nem is a cég szereli fel őket a lakásokban, hanem „szereld magad” csomagban küldi el vásárlóinak. Az új miniszabályozót ugyanis mindenféle szaktudás nélkül, házilag is gyorsan és biztonságosan csatlakoztathatjuk a konvektorok általában toll alakú hőszabályozó kis rézcsövére. Amit a mellékelt kábellel aztán össze kell csak kötni gyakorlatilag bármely forgalomban lévő, két csavarral falra szerelhető szobatermosztáttal. Amelyet aztán akár okostelefonról, wifin keresztül is előre a kívánt hőfokra programozhatunk – például a reggel munkába menet lejjebb vett fűtést hazaérkezésünkre visszakapcsolva a kellő értékre. Használatával így végre elfelejthetjük az eredeti gomb tekergetésével a lakásban legfeljebb elérhető „egyszer hideg, egyszer forró” állapotokat is.

Mára egyre többen kényszerűen megtanultuk, hogy minden egyes plusz-mínusz hőfok 6–7% túlfogyasztást, illetve megtakarítást jelent az otthonunkban. Így az immár az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. támogatásával megvásárolható KonvekPRO hétköznapi használata is jelentős gázfogyasztás-csökkenést, és már egy fél fűtési szezon alatti megtérülést ígér.

Miközben, amint Vajda Róbert kiemelte, a szerkezet nemcsak könnyen kezelhető, hanem ugyanígy telepíthető is, honlapjukon (konvekpro.hu) a felszerelést, valamint az állami támogatás igénylésének egyébként ugyanilyen gyors módját is részletes útmutatóval segítik.