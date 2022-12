- Karácsonyt követően a társasházunk kukájához nagyon sok ételmaradék kerül ki – sokan szépen, szalvétába, vagy fóliába csomagolva helyezik el zacskókban a megmaradt finomságokat, és akasztják a szemétgyűjtők oldalára. Így az, akinek szüksége van rá, elviheti, az étel gusztusos marad, így örömet is okoz - írta észrevételét egyikük. - Sajnos azonban vannak, akik a földre teszik a zacskót, ahol aztán kutyák, macskák, madarak hordják szét a tartalmát. Ha valaki segíteni szeretne élelemmel a rászorulókon, akkor jó lenne, ha erre is odafigyelne. Mert szerintem az is fontos, hogy a segítség célba is érjen - hangsúlyozta.