A következő év viszont abból a szempontból talán kedvezőbb, hogy 2022-höz képest a négy helyett "csak" ez a két ünnepünk esik megint hétvégére, ezeken kívül a Mindenszentek novemberben és az 1848-as forradalom ünnepe márciusban szintén szerdai napon lesz.

Az igazi szabadságözönre a 2024-es szökőévre várni kell: ugyanis abban az esztendőben kivétel nélkül minden ünnepnapunk hétköznapra esik. Várhatóan több négynapos hétvége miatt lesznek is munkanap áthelyezések és karácsonykor, amikor 24-25-26-a éppen a hét közepét metszi, a fél ország egy hétig szabadságon lesz.

Sőt, még a 2025 január elseje is szerdai nap lesz – csak győzzük letudni addig is azt az esztendőt, ami még csak most vasárnap kezdődik.