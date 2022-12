Miután az egyelőre csak az elképzelés szintjén létező akvaparkos látványtervekre 43 milliót, a Lánc utcai tömb elméletben létező átalakítási tanulmányára 100 milliót, polgármesteri luxusautóra és az MSZP-közeli „átvilágító” ügyvédcsoportra több tízmilliót költ a baloldali önkormányzat, többekben is felmerült a kérdés: miért döntött úgy a pécsi önkormányzat, hogy propaganda álkérdést tesz fel arról, hogy tűzijátékra vagy tűzifára költsenek-e?

Belefért volna a tűzifa és a tűzijáték is

Olvasóink szerint ugyanis az év végi, ünnepi alkalomra fordítandó 3,5 milliót is elő lehetett volna teremteni ilyen kiadások mellett, sőt ha sokallta a baloldal a pécsiek szilveszteri szórakozására szánt összeget, akkor szerényebben is megtarthatták volna. Felmerült azonban, hogy valójában nem is volt szerződésük tűzijátékra, ezért dönthettek arról, hogy egy ilyen kommunikációs trükkel leplezik a bakit.

Szerkesztőségünk éppen ezért megkérdezte a Péterffy Attila pécsi polgármester vezette önkormányzatot, hogy az állítólagosan bekért tűzijáték-árajánlatokat nyilvánosságra hozzák-e, illetve mi a véleményük arról, hogy mivel a 2019-es tűzijáték is mindössze 900 ezer forintba került, ennek tükrében lehetett volna-e egy szerényebb tűzijátékot megszervezni? Arra is vártuk volna válaszukat, hogy miért nem a jelenleg egyáltalán nem fontos területekről vesznek el forrást, illetve mi az oka annak, hogy ilyen nehéz helyzetben csak a tűzijátékra szánt összeggel emelik meg a szociálistűzifa-keretet?