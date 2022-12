A témában Bank László, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület baranyai csoportjának pécsi irodavezetője segített eligazodni.

Energiára van szükségük

Télen nagy energiatartalmú táplálékra van szüksége a madaraknak: a napraforgómag így univerzális étek lehet minden faj számára, de a tökmag is hasonlóan jó lehet.

– Adhatunk akár az ember által már kidobásra szánt, férges dióbelet is, de arra vigyázzunk, hogy ne legyen penészes a táplálék – figyelmeztet a szakértő.

A szalonna, háj is jó lehet, de csak a natúr. A sós és fűszeres nem jó, ugyanis nagy szomjúságot okoz. Az olyan magevőknek, mint a gerlék, a pintyfélék (ide tartozik a veréb is) a búza és a kukorica is beválhat.