A „szabályos-e, ha a szomszéd az én fűtésemre vár?” témájú számtalan netes fórum gyökerei évekkel ezelőtti példákkal is szolgálnak, ám olvasóink jelzései szerint az utóbbi hónapok súlyosbodó gazdasági helyzete mintha megsokszorozta volna a társasházakban ily módon is takarékoskodók számát. És ahogyan ez lenni szokott, a vélemények skálája a két végletig nyúlik, de látható fölényben azok javára, akik szerint mindenkinek szíve joga, hogy saját lakását milyen hőfokon tartja. Akár azon az áron is, hogy hűvös falai a szomszédokat kényszerítik erősebb fűtésre, így magasabb gáz- vagy villanyszámlákra.