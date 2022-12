Azt írták, Mohács két – a Duna által elvágott – részét összekötő híd megépítése régen megfogalmazott célja a városvezetésnek. A projekt most újabb lépcsőfokhoz érkezett, elkészültek, és már jóvá is hagyták a kiviteli terveket, így a megvalósítás soha nem látott közelségbe került.

A Mohács és Újmohács között a Duna felett átívelő híd és a hozzá csatlakozó M6-os autópálya, valamint az 51. számú főút közötti úthálózat terveit a Speciálterv Építőmérnöki Kft. a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából készítette. Cikkükben Zádori Gyöngyi és Fejes Zoltán, a Speciálterv Kft. mérnök szakemberei avatták be az érdeklődőket a mohácsi Duna-híd és a létrejövő úthálózat részleteibe.

Összekötik a vidéki nagyvárosokat

A híd megépülése esetén a két városrész kapcsolata szorosabbá, a közlekedés gyorsabbá és egyszerűbbé válik, a komp használata megszűnhet.

A tervezett híd azonban nemcsak Mohács számára biztosítaná a dunai átkelés lehetőségét, hanem az ország úthálózati fejlesztésében is jelentős előrelépés, mivel kapcsolatot teremt az 51. számú út és az M6-os autópálya között.

Továbbá a távlati célok között a déli, országos közúti gyorsforgalmi gyűrű bekapcsolódó elemeként is funkcionálhat, összekötve a sugár irányú gyorsforgalmi infrastruktúra elemeit, valamint a déli határ mentén elhelyezkedő városok (Pécs, Mohács, Baja, Szeged) ipari súlypontjait.

A létrejövő úthálózati elem a déli, délkeleti szomszédos országokból érkező teherforgalmak számára is átkelést biztosít a folyón, így azoknak nem szükséges a megközelítőleg 30 kilométerrel északra elhelyezkedő bajai hídon áthajtani.

Előrelátóan tervezték meg a nyomvonalat

A beruházói kérésnek megfelelve a nyomvonalat a távlati 2 x 2 sávos kialakítás figyelembevételével tervezték meg. Az I. ütemben az útpálya alföldi oldali szakaszán az újmohácsi csomópontig 2 x 1 sávos, másodrendű főútként épül ki, biztosítva a távlati 2 x 2 sávra történő gyorsforgalmi úttá történő fejleszthetőség lehetőségét.

Az újmohácsi csomóponttól az M6-os autópálya csomópontjáig a tervezett útpálya 2x2 forgalmi sávos kialakítással épülhet majd meg 20 méteres koronaszélességgel. Az új nyomvonal az 57. számú főút része lesz.

A tervezett Duna-hídon helyet kapott egy egyoldali, kétirányú kerékpárút a híd déli oldalán. A kerékpárút a helyi kerékpározás, illetve a térség EuroVelo kerékpáros hálózat részévé válik.

Nincs pontos dátuma a kivitelezésnek

A kérdés már csak az, hogy mindezekből mikor lehet valóság, hiszen – amint azt Hargitai János hangsúlyozta – a kiviteli tervek feltételei a kivitelezésnek, de nem magát a kivitelezést jelentik.

Erről Lázár János építési és közlekedési miniszter a napokban éppen Mohácson tartott fórumán így nyilatkozott:

– A kormány érvényben lévő döntése szerint Mohácsnál mintegy 170 milliárd forintból épül híd, rajta 2 x 2 sávos úttal. E beruházás előkészülete ugyan megvalósult, de a kivitelezést magát a jelen anyagi körülmények miatt el kellett halasztani.

A politikus reményét fejezte ki, hogy a térség fejlődését szolgáló fontos infrastrukturális fejlesztés is folytatódhat a jövőben.

Karcsú szerkezetű híd készül

A Duna-híd 3 darab azonos szerkezeti rendszerű, de különböző támaszközű, hálós elrendezésű, függesztőrudakkal tervezett acél ívhíd. A hálós elrendezésű, úgynevezett network felfüggesztőrendszer esztétikus és gazdaságos megoldás, melyet a modern ívhidak esetében széles körben alkalmaznak.

A karcsú szerkezetek esztétikailag is kedvezőbbek, a tájképbe jobban illeszkednek. A lecsökkentett szerkezeti tömeg az alépítmények kialakításában is előnyös, míg a kisebb festendő felület a korrózióvédelem elkészítésében és összességében a híd fenntartásának szempontjából jelent előnyt.

Az ívek egymás felé döntött kialakításúak, 14°-os dőlésszöggel. A két ívet a függesztőrendszerhez hasonló network rácsozású keresztkötésrendszer kapcsolja össze, amelyet csőszelvények alkotnak.

A hídrendszer támaszkiosztásával elérték, hogy a támaszok fokozottan védett területre nem kerültek. A szerkezeti magasság 2,75 méter. Az acél pályalemezt a közút alatt trapézbordák támasztják alá. Az ívtartó magassága a pályaszint felett 37,62 méter.