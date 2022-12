A most támogatást nyert projektek turisztikai és energetikai fejlesztésekre is lehetőséget adnak. Közel 270 millió forintból aktív turisztikai park épül Siklós és Harkány között, a kerékpárút mellett, az Arborétumnál. Ennek keretében biciklis pumtrackpályát, valamint kerékpártárolókat és szervizoszlopot, gumiburkolatú futópályát, kutyás pályát, valamint kosárlabdapályát is kialakítanak, emellett felújítják az itt lévő turisztikai pihenőhelyet. Egy másik pályázat keretében 350 millió forintból az elkerülőút mellett (a máriagyűdi és a vokányi körforgalom között) megépül a hiányzó kerékpárútszakasz. A siklósi fürdőben 360 millió forintból újítják meg a medencéket és környezetüket, valamint egy játszóteret építenek és korszerűsítik a vendégfogadó rendszert. Csaknem 150 millió forint áll rendelkezésre a helyi egészségügyi alapellátás fejlesztésére is. Ennek részeként az orvosi ügyelet épületének felújítása, parkolók kialakítása történik meg, és eszközbeszerzésre is lehetőség nyílik.