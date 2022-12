Így történt ez most hétvégén is, és az ország legnagyobb gyertyákból, mécsesekből összeállított karácsonyfáján felgyulladtak a fények. Sokan a közösségi oldalakon megosztott képeket, amelyek alá azt írták: látszik a sásdiakon az együtt gondolkodás, együtt akarás, amit a karácsonyfájuk még jobban összekovácsol és ez a különleges sásdi karácsonyfa fényei a szeretet, az összetartást sugározza nemcsak a város lakói, hanem az ország felé is.