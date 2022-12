A lakásotthonban 2021-ben – több más hazai intézménnyel együtt – ombudsmani ellenőrzés során figyeltek meg számos működési hiányosságot, ezt kívánták orvosolni.



– Úgy gondoltuk, ahelyett, hogy csak megírjuk a jelentést erről, inkább segítsünk is a helyzeten –

mondta dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa a csütörtöki ünnepi átadón. Ebből kiindulva elindult több felújítási program is az ország különböző pontjain, így Szentlőrincen is. A közös projekt során a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága a büntetés-végrehajtásban fogvatartottak jóvátételi munkáját e célra mozgósította, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató és a Mecsekerdő Zrt. támogatásával végezték el a felújítást. Parkettáztak, festettek, az erdészet pedig az udvari, kültéri munkálatokhoz biztosított fát és szakértelmet.



– A projekt különös jelentősége, hogy a fogvatartottak, jóvátételi munka keretén belül végezték, ezzel is mutatva, hogy újra a társadalom hasznos tagjaivá kívánnak válni

– hangsúlyozta az alapvető jogok biztosa.

Az átadón a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója, Kothencz János köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki támogatást nyújtott a projekthez. Megköszönte a lakásotthonban élő fiatalok türelmét a munkálatok ideje alatt.

A fiatalokat és a munkában résztvevőket köszöntötte dr. Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke is – a gyermekvédelmi szolgáltató ugyanis az általa vezetett egyházmegye fenntartásában működő országos hatáskörű gyermekvédelmi intézmény.

A szentlőrinci családi ház 13–18 év közötti lányok számára biztosít otthont, tizenkét férőhellyel. Szentlőrincen emellett két további lakásotthont tar fenn a szolgáltató.

December 23-án családias hangulatban tartanak közös karácsonyi vacsorát az itt élő fiatalokkal. Ezt követően többen származási családjuk körében töltik az ünnepeket. Az otthon lakói az átadóra műsorral is készültek, énekeltek, valamint verseket szavaltak.

Tavasszal a kültérben folytatódnak majd a munkálatok

Az átadón a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága részéről Farsang Tamás dandártábornok is részt vett, s elmondta, a büntetés-végrehajtás örömmel áll a jó ügyek mellé, s az külön értéket jelent, ha a fogvatartottak ilyen kezdeményezésekhez járulhatnak hozzá.

A Mecsekerdő Zrt. részéről pedig Ripszám István, vezérigazgató távollétében Kiss László számolt be a kültéri munkálatokról, amelyeket még tavasszal is folytatnak. Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa hangsúlyozta, a lakásotthonok ombudsmani felújítási programját a jövőben is folytatni fogják, ahogyan az történt Baranyában, valamint a közelmúltban Veszprém megyében is.