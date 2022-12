– A legnagyobb probléma, hogy a kukák tetejét az emberek nyitva hagyják, a városban a is sok a hulladék. Az egyetlen megoldás a zárt rendszerű hulladéklerakó rendszer lenne – hangsúlyozta Bank László.

A problémában tehát mi, városlakók is – az ornitológiai hasonlatoknál maradva–, nagyban ludasak vagyunk, hiszen ahol elérhető a zárt szemétgyűjtés, ott is gyakorta landol a tároló mellett a hulladék. Ahogyan a szakértő is rávilágított, ha nem lenne annyi élelmiszerhulladék szerte az utcákon, lakóterületeken, a varjak nem tudnának hozzáférni, így a probléma nagymértékben javulna.