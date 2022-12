Szeptembertől új helyre, a Petőfi utca 45. szám alá költözött a pécsi Hurcibaba klub. Az új helyszín, a „Petőfi45” egy valódi közösségi tér lett, melynek rugója és szíve Petrich-De Blasio Anett (AnyaForma, torna) és dr. Bereczki- Barna Szilvia (Hurcibaba, babahordozás), akik együttműködve alakítják a bababarát programokat a családok számára.

A Petőfi45-ben találnak méltó helyszínre a Hurcibaba Egyesület állandó programjai: a kéthetente megrendezett babahordozó klubban az érdeklődő anyukák válaszokat kaphatnak a babahordozással, mosható pelenkázással kapcsolatos kérdéseikre, emellett babahordozó eszközöket, mosható pelenkákat is kölcsönözhetnek, kendőket akár egy hétre is. Heti rendszerességgel mondókázós játszó délelőttre várják a babás szülőket, ahol népművészeti csoportvezető irányításával hagyományos népi mondókákat, játékokat játszhatnak, utána pedig alkalom nyílik a szabad játékra, ismerkedésre és kötetlen beszélgetésre is. Gyakoriak a kézműves foglalkozások, amikor – az újrahasznosítás jegyében – az adott időszaknak megfelelő tárgyakat készíthetik el a látogatók. Végül ez a tér ad helyet és alkalmat arra is, hogy dr. Bereczki- Barna Szilvia hordozási tanácsadóval az érdeklődő anyukák és apukák a babahordozás minden csínját-bínját kitanulják.