Történelmi szemléletváltásról is szólt dr. Rácz András, a természetvédelemért felelős államtitkár, az Agrárminisztérium képviseletében. Hiszen a Duna-Dráva Nemzeti Park területén fekszik az az emlékhely, amit a csata 450. évfordulóján hoztak létre. A marxista történetírás tanai szerint „jogos vereséget" szenvedtek a közelben a magyar erők, de ezen már túlléptek a téma avatott feldolgozói.

A sorban harmadik megnyilatkozó, dr. Font Márta egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Területi Bizottságának képviseletében világított rá egy megszívlelendő gondolatra.

Felhívta a figyelmet arra, hogy ne azt terjesszék, amit eddig is tudtunk, hanem olyan ismerteket adjanak az érdeklődőknek, amik ez idáig még nem voltak nyilvánosak. Ez a folyamatosan fejlődő tudomány egyik legfontosabb küldetése, amit az előadók tölthetnek meg tartalommal.

- Legalább kettős síkon kell terveznünk az ötszázadik évforduló kapcsán - foglalta össze véleményét Hargitai János. - Egyrészt létezik egy emlékezeti szint, másrészt a városfejlesztéssel összefüggő fontos feladatok. A kikötőépítés, a híd megvalósítása egyaránt nagyon lényeges részelem. Ha nem akarunk a végén kapkodni a megvalósításokkal, akkor a jövő év elején nagyon komoly munkába kell kezdenie az összes érintettnek. Tervezni, majd a mellérendelt pénzekkel jól sáfárkodni, ez lebeghet a szemünk előtt, ha a közeljövőnkre gondolunk a térségben.

Kérdések sokasága vár válaszra

Elképesztően sok vetülete akad egy ilyen hatalmas harcnak, még 500 év távlatából is. A csatatérkutatáson kívül a III. számú tömegsír feltárásán át, a csontvázakon fellehető sérülések elemzésének igazságügyi-orvostani tükrén keresztül, a csata utáni kivégzések hátteréig. A Szentszék külpolitikája, illetve Magyarországhoz való viszonyulása is izgalmas kérdéseket vethet fel, miképpen a helyszínen fellelt fegyverek is megérnek mélyebb értelmezéseket.