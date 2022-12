Az óévet a pénteki program előtt itt utoljára 2018-ban búcsúztatták együtt a résztvevők, 2019-ben ugyanis az új kilátó építése miatt csak a kisházig, a Viki-pihenőig mentek fel a túrázók, tavaly és tavaly előtt pedig a járványhelyzet miatt egyénileg, illetve kisebb csapatokban, távolságtartással mentek fel a résztvevők a Mecsek legmagasabb pontjára.

A kirándulók most is Pécsvárad, Hosszúhetény, vagy Püspökszentlászló felől érkeztek a Zengőre. Ki előbb, ki később ért fel a csúcsra, és volt, aki pár perc után vissza is fordult az erős szél, illetve a csöpörgő eső miatt. Sokan viszont megvárták a déli 12 órát, amikor Kutas Éva, a Pécsváradi Várbaráti Kör elnöke köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, a baráti kör korábbi titkára, Dretzky Katalin volt a túra ötletgazdája, rá is emlékeznek minden évben ezen a napon.