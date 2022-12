Két sikeres, határon átnyúló projektet tudhat maga mögött a villányi borvidék. A záróeseményen Nagy Gergely, a Tenkes Borvidékfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, a nemzetközi együttműködés számukra nem új keletű, hiszen korábban a Villány-Siklósi Borút Egyesület is egy hasonló projekt keretében kapta meg azt a kezdőlökést, hogy meg tudott alakulni.

– A horvát kollégákkal is nagyon régre nyúlik vissza a közös együttműködés. A borturizmuson kívül szakmaközi szinten is többször egyeztettünk, például akkor, amikor az új horvát bortörvényt megalakították, illetve megosztottuk tapasztalatainkat az EU-ba lépésükkor is, hogy mi milyen buktatókat találtunk akkor a pályázati rendszerben – mondta.