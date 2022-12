– Január 20-ától pedig elérhetővé válik a pénzintézet mobilbanki szolgáltatása – osztotta meg internetes közösségi oldalán Vidák Krisztina, Szászvár polgármestere a bank erre vonatkozó közleményét. – Eszerint készpénz pénztáron keresztüli befizetésére is nyílik lehetőség, ezenkívül lakossági forint számlanyitás, illetve számlaműveletek is biztosítottak lesznek, és lakossági forint betétek elhelyezése, megújítása is intézhető lesz helyben, meghatározott napokon.

A mobil bankfiók a Templom téren első alkalommal 2023. január 20-án lesz elérhető 8.45-től 13 óráig, majd azt követően minden hónap második és harmadik péntekén fogadják az ügyfeleket, szintén 8.45 és 13 óra között.

Egyéb időszakokban a szászvári ügyfeleket is a legközelebbi bankfiók, a bonyhádi fogadja – áll a tájékoztató közleményben.