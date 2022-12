A lap egészen 2010 májusáig ontotta magából a print magazinokat. Összesen 250 szám jelent meg. Kezdetben kéthetente, majd később, 2006-tól havonta nyomtattak kézzel fogható darabokat 2010-től viszont már csak online formátumban érhető el a Hetedhéthatár.

Témáját tekintve a magazin a kultúra és a művelődés széles kínálatával szolgált, de kiemelkedik a szépirodalmi vonala is a lapnak, hiszen novellákat, verseket is közzé tettek és tesznek ma is. Mindemellett ismerterjesztő írásokat is közölnek a művészet, a történelem és természettudományok területéről. Az ide írók köre nagy és változatos, mind életkorukat és szakterületüket is tekintve. Van köztük pedagógus, történész, fizikus, jogtudós, építész és festőművész is.

Jubileumi ünnepségükön diaporáma vetítést tart Tám László fotóművész, a lap fotórovatának vezetője a Hetedhéthatár 25 éve, Advent témákba, illetve történeteket osztanak meg a szerzők az elmúlt időszakról.