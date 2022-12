Ha Orfű nevét megemlítjük, rögtön számos rendezvény, fesztivál jut eszünkbe róla, így a Medvehagyma Napok, a Fishing On Orfű Fesztivál. Ám Orfű számos sporteseményt is szervez: minden év első napján megrendezik a Jeges Csobbanást, az Orfűi Tó Show Futást. Most egy újabb újdonsággal rukkolt elő a település. Idén december 18-án hagyományteremtő szándékkal megrendezik az Első orfűi karácsonyi futást.

– Testnevelő tanár vagyok Szabadszentkirályon, és az óvodákban manótornát, illetve fejlesztő tornát tartok. Orfűre korábban lovagolni jártam, majd áprilisban ide költöztem a családommal

– említette meg lapunknak a karácsonyi futás megálmodója, Gyenis-Prisztács Bianka.

– Szeretek futni, több Mikulás, illetve karácsonyi futáson vettem már részt. Megkérdeztem az orfűieket, hogy van-e ilyen esemény a településen, mivel nem volt, úgy gondoltam hagyományteremtő szándékkal szervezek egyet – mondta a szervező.