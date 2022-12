A futókat Balázs Csaba, a Siklósi Várbaráti Kör elnöke is köszöntötte. Mint mondta, a cél nemes, hiszen az állatok azok, akik feltétlen szeretetükkel tudják meghálálni a gondoskodást. Felhívta a figyelmet arra, hogy aki kis kedvencet keres, nyugodtan keresse fel a menhelyeket. Ezt követően Pápai István siklósi edző (Damashi Dojo, Spartan Training Group) vezetésével bemelegítettek a résztvevők, majd Márta karlendítésére elstartolt a nagy csapat.

B. András Márta örömmel számolt be arról, hogy ebben az évben 183600 forint gyűlt össze, amely ismét túlszárnyalta az előző évi bevételt. Az összeg a Tenkesalja Állatvédő Egyesület, a Kis Mancsok Nagy Szívek Állatvédő Egyesület és a Harkányi Állat és Természetbarátok Egyesülete között oszlik meg. Márta nagy állatbarát, sőt, ő maga is egy mentett kutya gazdija. „Habcsókot” két éve fogadta örökbe, azóta a Czukor Borsó házőrzője, házi kedvence. A kiskutya azok helyett is teljesítette a távot, akik valamiért nem tudták ezt megtenni, de a jó célt támogatni szerették volna.