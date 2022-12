A földlabdás fenyőfák örökbefogadását 2020 karácsonya előtt hirdette meg először a BIOKOM NKft. A társaság így próbálta meghozni a kedvet ahhoz, hogy minél többen válasszanak élő fenyőt az ünnepekre. A földlabdás fának számtalan előnye van, kezdve azzal, hogy friss levegőt termel a környezetünkben, hozzájárul a városi faállomány gyarapításához.

Mindez persze csak akkor igaz, ha az ünnepek után a fenyőt kiültetjük a kertbe, és foglalkozunk vele a későbbiekben is. Ez azonban két problémát is felvet: mi van, ha földlabdás fát szeretnénk, de nincsen olyan terület, ahova elültethetnénk, vagy ha kert van is, de időnk és energiánk nincs a gondozásra?

A BIOKOM NKft. ismét felkínálja a lehetőséget, hogy örökbe fogadja a földlabdás karácsonyfákat. A társaság a felajánlásokat 2023. január 1-31. között várja a központi recepcióján, a Siklósi út 52. sz. alatt a nap 24 órájában. Az ily módon összegyűjtött fák a Tüskésréti úton található Városi Csemetekertbe kerülnek tavaszig, majd a szakszerű gondozás után Pécs valamelyik zöldfelületén találnak otthonra.