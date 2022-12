– A versenyen kik indulhattak?

– Egy szakmai zsűri válogatta be a diplomamunkámat a legjobbak közé: összesen négy diplomamunka és egy tervpályázatra készített pályamű mérkőzött meg egymással. A Média Építészeti Gála egy nagyon elismert, és komoly hagyományokra visszatekintő rendezvény. Igazából már önmagában a beválogatás is óriási dolog volt. Ha pedig meg is nyeri az ember… hát, az elmondhatatlan

– Beszéljünk most kicsit a tervről! Mi volt benne konkrétan, mit vázolt fel?

– Ahogy mondtam is, sokszor láttam azt Palkonyán, hogy amikor nincs rendezvény, üres a pincesor, s emiatt romlik is az állaga. Úgyhogy nyilvánvalóan a romos épületek felújítására fókuszáltam, illetve arra, hogy miként lehetne ezeknek, illetve az új épületeknek új funkciókat adni – olyan funkciókat, amelyek az új kor kihívásainak is megfelelnek. Tehát nem csak rendezvényteremre kell gondolni, hanem például fedett biciklitárolókra.

– A diplomamunka, illetve a mostani elismerés egyben belépőt is jelent a tervezői életbe?

– Januárban fejeztem be a tanulmányaimat a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán, de már korábban elkezdtem gyakornokoskodni a budapesti Hetedik Műteremnél. Most is itt dolgozom, itt indulnak a hétköznapok.

– És a kosárlabda? Előkerül azért néha?

– Igazából elég ritkán. Tudom jól, hogy a szüleim révén mindenki azt várta, hogy ennél a sportnál kötök ki: édesapám mesteredző, sokszoros magyar bajnok, Euroliga-győztes, édesanyám 140-szeres válogatott – de én nem akartam a kitaposott ösvényen menni. Pláne, amikor kiderült, hogy belőlem nem igazán lesz korszakos kosaras. Úgyhogy most már tényleg csak hobbi a kosárlabda: néha lemegyek dobálni, de egyre kevesebb időm van rá. Ami nem baj, hiszen ez azt jelenti, hogy megtaláltam magam másban – olyanban, amiben ki is tudok teljesedni.