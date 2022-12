Az est témája Láz, köhögés csillapítás, gyógyszerek támogatása illóolajok segítségével. 2022-ben ez az utolsó aromaterápiás találkozó, ahol arról tanulhatunk, hogy ezeket az esszenciákat hogyan építhetjük be életünkbe. Az ünnepek közeledtével is jó, ha tiszta, terápiás célra is alkalmas illóolajok is megtalálhatók otthon, amelyekkel természetes módon kiegészíthetjük a már ismert terápiákat gyermeküknél orrfolyás, köhögés, torokfájás, fülfájás vagy láz esetén.