Bár magunkkal teszünk jót akkor is, ha nem a mértéktelen cukor és zsírbevitelről szólnak az ünnepek, elengedhetetlen, hogy ilyenkor a lelki egészségünket se hanyagoljuk el.

Aki családjával karácsonyozhat, érdemes a hála és az öröm felől közelíteni ezt a lehetőséget a kisebb-nagyobb problémákon való veszekedés, súrlódás helyett.

Sokat jelenthet idősebb, vagy nehézségekkel küzdő, egyedül ünneplő ismerőseinknek, rokonainknak, ha meg nem is tudjuk őket látogatni, legalább egy telefonhívást megejtünk feléjük.

Bárhogyan is ünneplünk, érdemes időt szánni arra, hogy elcsendesedjünk, kiszakadjunk a taposómalomból és magunkba tekintsünk. A karácsonyi időszak a gondolataink, érzéseink összegzésére, az imádságra is alkalmat kínálhat. Belső csendet teremthetünk azáltal is, ha sétálni, kirándulni indulunk, s a gondolataink állandó pörgését kis időre elengedjük, figyelve magunk körül a téli pihenőre térő tájat.