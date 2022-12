A most aktuális munkákkal kapcsolatban Hirdi Attila városüzemeltetésért felelős alpolgármester elmondta: ősszel körülbelül 40 saját gyártású lombketrecet helyeztek ki a közterületekre a lehullott falevelek összegyűjtésére, illetve folyamatosan járja a várost egy lombszívó autó is. A télre is felkészült a város: a megfelelő síkosságmentesítő anyagok már rendelkezésre állnak a telephelyen, és a hókotró vállalkozókkal is megkötötték a szerződéseket. Az önkormányzat támogatása részeként pedig novemberben 84 család számára szállítottak egy-egy köbméter tűzifát is, amely nyilvánvalóan most még inkább sokat jelent számukra ebben a nehéz helyzetben.



Az alpolgármester elmondta, a 2023. évi Start munkaprogram tervét a múlt heti városi közgyűlésen fogadta el a képviselő-testület, eszerint jövőre 21 fővel (13 fővel a szociális jellegű programban, 8 fővel pedig a helyi sajátosságra épülő programban) dolgozhat a siklósi városgondnokság, így 2023-ban is folytatják a térkőgyártást, a padok gyártását, betervezték továbbra is a járdák felújítását, új járdaszakaszok kialakítását is.



Díjat ért a munka



A nyáron végzett munka sem merült még feledésbe, hiszen Siklós a közelmúltban szponzori díjat kapott a Virágos Magyarország versenyen a zöldfelületek minőségi gondozásáért. Mint Hirdi Attila elmondta, a siklósi városgondnokság idén is több mint 50 hektár területen nyírta a füvet, gondozták a sövényeket, bokrokat, fákat, a város több pontján alakítottak ki új virágágyásokat, és rengeteg virágot ültettek el a város közterületeinek rendezettsége, szépítése érdekében.