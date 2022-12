A város tömegközlekedésének fejlődésében komoly előrelépések történtek az idei évben, és jövőre további újítások várhatók, köszönhetően a Komlói Tömegközlekedési Blog aktivitásnak. Az idei esztendő tevékenységét összegző beszámolójuk szerint ez évtől gyorsjárat közlekedik péntekenként Komló és Budapest között, ami az egyik kiemelkedő eredmény. A nyári időszakban a balatoni járat már péntekenként is indult a szezonban, és egészen Zalakarosig vitte az utasokat. Szintén sokaknak jelentett könnyebbséget a nyár folyamán, hogy Komló és Orfű közt ismét közlekedtek autóbuszok, elindult továbbá az új Komló–Siófok–Székesfehérvár járat is.

A Komlói Tömegközlekedési Blog tájékoztatója szerint 2023-ra is nagyívű tervekkel készülnek: cél, hogy Komlón bevezessék az új, városrészeket összekötő menetrendet, ezen kívül Komló és Siófok között a nyári hónapokban közvetlen járatindítást szeretnének elérni. A tanév ideje alatt Komló és Szeged között is szeretnék, ha busz közlekedne, ezen kívül Komló és Budapest között napi két, átszállásmentes járatpár bevezetése is a tervek között szerepel.