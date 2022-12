Már nem csak az adventi vásáron csendülnek fel karácsonyi dalok. Egyre több üzletben is megszólalnak a klasszikusok dallamok, jelezve, hogy a karácsony már nagyon közel van, de számos élő hangversenyen is hangolódhatunk zenével az ünnepekre. Az EKKE Vegyeskar és a PTE Nőikar délután fél 6-kor kezdődő koncertje is ilyen lesz, ahol színes repertoárral készülnek a fellépők. Nem egy ország zeneszerzőjétől énekelnek karácsonyi műveket. Holland, francia, spanyol, német, angol, magyar és liechtensteini dalok is előadásra kerülnek.

A hangversenyen zongorán közreműködik Körtesi András. A dirigens szerepét pedig négyen is magukra öltik, Antal Laura, Hoffner Tibor, Kabdebó Sándor és Joseph Stuligross személyében.