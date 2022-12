Magyarországon is a megszokottnál korábban és gyorsabban köszöntött be a légúti fertőzések szezonja. De nem csak az influenza okoz egyre kiterjedtebb megbetegedéseket. Az óriássejtes tüdőmegbetegedést okozó vírus (RSV) és a koronavírus (SARS-CoV-2) együttes terjedése is megfigyelhető. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) tájékoztatójából kiderül, hogy bizonyos megyékben, illetve Budapesten a 48. héten kétszeres gyakorisággal tapasztaltak influenzaszerű megbetegedéseket a tavalyi, 2021-es évhez képest. Ez a következő hetekben pedig tovább fog növekedni. A nemzetközi tapasztalatok alapján a korábbi járványkorlátozások miatt kialakult gyengébb nyájimmunitás miatt, korántsem kizárható egy, az esetszámokat és a klinikai megjelenést tekintve súlyosabb influenzajárvány, amely indokolttá teszi a védőoltás mihamarabbi felvételét.