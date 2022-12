Baranyában jelentős urán- és feketekőszén-bányászat folyt évtizedeken keresztül. Nemrég, amint arról lapunk is hírt adott, Szent Borbála-napi koszorúzási ünnepséget tartottak a hétvégén a pécsi Szent Borbála-szobornál.



Borbálát, akinek ünnepnapja december 4-ére esett, a bányászok védőszentjének tartják.

De ki is ez a törékeny, fiatalon elhunyt vértanú nő, akit egy ilyen férfias szakma tűzött a zászlajára?

Borbála Nikomédiában, a mai Törökország területén élt a 3–4. század fordulóján. A róla szóló legendák szerint pogány apa lánya volt, aki a szülői tiltás ellenére Jézus Krisztus követőjévé kívánt válni, így titokban megkeresztelkedett. Amikor apja erről tudomást szerzett, meg akarta ölni, de Borbálának sikerült elmenekülni, ugyanis a magas torony, ahova apja zárta, illetve a környező sziklák megnyíltak előtte. Egy barlangban rejtőzött, de egy pásztor elárulta apjának a lány hollétét.

Ezt követően bíróság elé állították Borbálát, az akkor még üldözött kereszténység követőjeként – számos hányattatás után végül saját apja hajtotta végre rajta a fővesztéssel járó halálos ítéletet. A legenda alapján azonban rövidesen az elvakult apa villámcsapásban vesztette életét.



Azóta apja halála okán villámcsapás és tűzvész ellen is kérik Szent Borbála oltalmát. Ezért a vészt jelző vészharangra volt szokás rávésni a képét, így a vértanú a harangok és a harangöntők védőszentje is lett. A torony miatt, amelyben lakott, a régi építőmesterek és kőművesek védőszentje lett. A kegyeibe ajánlották a hegycsúcsokat és az erődítményeket is, védőszentként tekintenek rá a hegymászók, s nem utolsósorban a bányászok is, akik napjait a sújtólég fenyegetettsége árnyékolta be.



A jelentős bányászmúlttal rendelkező Pécsen utca is nevét viseli a Budai vámnál, ahol 2006-ban szobrot helyeztek el, Trischler Ferenc alkotását. Komlón 1937-ben épült templom, amelyet Szent Borbála tiszteletére szenteltek. Az épület homlokzata a rajta látható Krisztus-ábrázolással, az árkádsor és a lépcsősor nemrég újult meg, ezt ünnepélyesen 2022. október végén ünnepelte a helyi egyházközösség a pécsi megyés püspök részvételével. Nevét viseli Komlón az egykori bányászlegényszálló, amely ma idősotthonként működik.