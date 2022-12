Ezt ne hagyja ki! Hiábavaló volt az ígéret

Nem csökkenti érdemben az adókat az pécsi önkormányzat Az elmúlt három esztendőben hiába lett volna erre idő, s Péterffy Attila a választási kampányban is ígéretet tett rá, nem csökkentették az építményadót és most is csupán úgy, hogy néhány nyugdíjas számára lesz kedvezőbb a helyzet.