Az iskolában az év vége eseménydúsan zajlott, versenyek, programok tarkították a novembert és a decembert. November közepén 50. jubileumukat ünnepelték, a hónap végén néhány tanulójuk a pécsi Gandhi Gimnázium cigány mesemondó versenyén vett részt, mások Nagydobszán a Kutasi Gyula labdarúgó emléktornán mutatkoztak be. Szakmatúra keretén belül ellátogattak a Szigetvári Várba is a hatodikosok, az alsó tagozatosok pedig a szigetvári Honvédelmi Sportközpontot keresték fel, nem utolsó sorban pedig a Mikulás is ellátogatott a dencsházai iskolába.