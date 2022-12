A biztonságos közlekedést – a járműállomány és a munkavállalók megfelelő felkészítése mellett – nagymértékben segíti a flotta modernizációja is: a társaság állománya 2018 óta több mint 1800 korszerű, biztonsági berendezésekkel felszerelt autóbusszal bővült. A Volánbusz 2018-ban indított járműfiatalítási programja keretében eddig mintegy 1820 autóbuszt állított forgalomba, és a jövő év első részében további több mint 300 új jármű érkezik a flottába. A korszerű, minden szükséges berendezéssel felszerelt buszokon nagy biztonságban érezhetik magukat az utasok téli időjárási körülmények között is. A járművek alapfelszereltsége a blokkolás-, és kipörgésgátló, valamint a legújabb autóbuszok esetén a menetstabilizáló, sávtartó berendezés, vészfékasszisztens és az aktív fékezésre is képes adaptív tempomat.